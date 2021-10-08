Google будет блокировать рекламу, которая отрицает изменения климата

Google не позволит рекламодателям размещать объявления, что отрицают изменение климата. Запрет распространяется и на видеосервис YouTube.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Блокировка касается «контента, который противоречит устоявшимся научным обоснованием о существовании изменений климата», написала компания в блоге. Также под запрет попал контент, который отрицает, что деятельность человека и парниковые газы влияют на климатические изменения. Блокировать такую рекламу Google начнет в декабре.

Кроме этого, размещать рекламу на страницах, которые отрицают климатические изменения, также будет запрещено.