Китай заборонив маленьким містам зводити хмарочоси — «це проєкти марнославства»

Відтак у містах із населенням менше трьох мільйонів заборонять будувати хмарочоси висотою понад 150 метрів. Містам з більшим населенням заборонять зводити будинки заввишки понад 250 метрів. Зазначимо, що у країні вже існує заборона на будівництво будівель заввишки понад 500 метрів.

Китай заборонив меншим містам країни зводити «надвисокі будівлі» — у рамках спроби придушити «проєкти марнославства». Про це повідомляє BBC .

Якщо місто із населенням менше трьох мільйонів людей захоче збудувати хмарочос вище 150 метрів, то необхідно буде запрошувати спеціальний дозвіл. Однак місто «за жодних обставин» не зможе звести будинок висотою понад 250 метрів.

Аналогічно, міста з населенням понад три мільйони людей можуть подати заявку на будівництво хмарочоса заввишки понад 250 метрів, але із «жорсткою забороною» на будівництво понад 500 метрів. За порушення цих правил того, хто видасть дозвіл, будуть притягувати до «довічної відповідальності».