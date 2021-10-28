Китай запретил маленьким городам возводить небоскребы — «это проекты тщеславия»

В городах с населением менее трех миллионов запретят строить небоскребы высотой более 150 метров. В городах с большим населением запретят строить дома высотой более 250 метров. Отметим, что в стране уже существует запрет на строительство зданий высотой более 500 метров.

Если город с населением менее трех миллионов человек захочет построить небоскреб выше 150 метров, то необходимо будет запрашивать специальное разрешение. Однако город «ни при каких обстоятельствах» не сможет построить дом выше 250 метров.

Аналогично, города с населением более трех миллионов человек могут подать заявку на строительство небоскреба высотой более 250 метров, но с «жестким запретом» на строительство более 500 метров. За нарушение этих правил того, кто выдаст разрешение, будут привлекать к «пожизненной ответственности».