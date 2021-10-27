Uber протягом двох років придбає 50 тисяч електромобілів Tesla

Сервіс Uber планує протягом двох років придбати 50 тисяч електромобілів виробництва компанії Tesla.

Про це пише The Verge.

Придбання автомобілів є головним пунктом плану електрифікації автопарку сервісу до 2030 року. На такий крок компанія йде через те, що більшість транспортних сервісів по всьому світу зазнають тиску з боку регулюючих органів, які вимагають переходити з двигунів внутрішнього згоряння на екологічні рішення з нульовими викидами. Наприклад, згідно із законодавством штату Каліфорнія, автопарки транспортних компаній мають до 2030 року на 90% складатися з електричних автомобілів.

З 1 листопада водії Uber, які проживають у Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Сан-Дієго та Вашингтоні (округ Колумбія), зможуть орендувати Tesla Model 3 через Hertz за ставкою $334 на тиждень, яка також включає технічне обслуговування та страховку. Uber пообіцяла зменшити ставку в міру реалізації програми до $299 або менше. І найближчими тижнями дію програми буде розширено на всю країну.

Uber та Hertz співпрацюють з 2016 року в рамках програми з надання автомобілів у прокат водіям сервісу. Але раніше мови про закупівлю електромобілів для цього не було.

Минулого року Uber заявила, що компанія також повідомила, що виділить $800 млн на допомогу «сотням тисяч водіїв у США, Канаді та Європі» у переході на електромобілі до 2025 року.