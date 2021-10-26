МВС: У крові нардепа Полякова виявили димедрол, який підсилює дію наркотиків

В організмі померлого народного депутата Антона Полякова, окрім метадону й алкоголю, виявили димедрол, який посилює дію наркотиків.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі hromadske.

«Ми завершили одну з експертиз і точно можемо сказати, що це метадон із примішкою димедролу — так званий вуличний метадон. Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини», — заявив він.

За словами Єніна, у звичайній аптеці за звичайним рецептом таку речовину купити неможливо.