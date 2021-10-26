МВС: У крові нардепа Полякова виявили димедрол, який підсилює дію наркотиків

В організмі померлого народного депутата Антона Полякова, окрім метадону й алкоголю, виявили димедрол, який посилює дію наркотиків.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі hromadske.
«Ми завершили одну з експертиз і точно можемо сказати, що це метадон із примішкою димедролу — так званий вуличний метадон. Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини», — заявив він.
За словами Єніна, у звичайній аптеці за звичайним рецептом таку речовину купити неможливо.
«Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі», — додав перший заступник глави МВС.
Водночас Єнін зазначив, що поки не коментуватиме, яким чином речовина потрапила в організм.
«Слідство триває. Наразі поліція не здобула доказів, що смерть Полякова мала насильницький характер. Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій», — сказав він.
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