У Київській області після запуску опалення вибухнула котельня дитячого садка

У дитячому садку «Вербиченька» в селі Кодаки Київської області після запуску котельні стався вибух природного газу.

Про це повідомляє пресслужба КОДА.

Вибух зруйнував харчоблок, але оскільки він та котельня відокремлені від від дитячого садка будівлею, то вихованці не постраждали.

На момент аварії узакладі перебувало 10 працівників. Загиблих та потерпілих серед співробітників закладу немає.