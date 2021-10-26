В Киевской области после запуска отопления взорвалась котельная детского сада

В детском саду «Вербиченька» в селе Кодаки Киевской области после запуска котельной произошел взрыв природного газа.
Об этом сообщает пресс-служба КОГА.
Взрыв разрушил пищеблок, но поскольку он и котельная отделены от детского сада зданием, воспитанники не пострадали.
На момент аварии в учреждении находились 10 работников. Погибших и пострадавших среди сотрудников заведения нет.
- Отопительный сезон в Киеве стартовал 23 октября. В целом подключение домов к теплу продлится 7 дней, поскольку в столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей.
- Учитывая это, включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно, так как резкое увеличение тепловой нагрузки — температуры теплоносителя и давления — может привести к аварийным повреждениям.