Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні презентували дизайн медалей для спортсменів

Організаційний комітет Зимових Олімпійських та Паралімпійських Ігор у Пекіні 2022 року презентував дизайн нагород, які вручатимуться спортсменам під час змагань.

Про це повідомляє сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Нагороди отримали назву «Тонг Сінь» (Тong Xin), що означає «разом, як єдине ціле». На лицьовій стороні медалей вигравіювано логотип пʼяти олімпійських кілець, навколо нього повна назва Ігор англійською мовою. У центрі задньої частини — емблема та повна китайська назва.

Twitter / Beijing 2022

Twitter / Beijing 2022

Twitter / Beijing 2022

Twitter / Beijing 2022

Повідомляється, що творці медалей надихалися оформленням традиційних у Китаї прикрас у вигляді підвісок із нефриту. Ігри триватимуть з 4 по 22 лютого.