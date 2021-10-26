Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине представили дизайн медалей для спортсменов

Организационный комитет Зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года представил дизайн наград, которые будут вручатся спортсменам во время соревнований.
Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
Награды получили название «Тонг Синь» (Тong Xin), что означает «вместе, как одно целое». На лицевой стороне медалей выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг него — полное название Игр на английском языке. В центре задней части — эмблема и полное китайское название.
Сообщается, что создатели медалей вдохновлялись оформлением традиционных в Китае украшений в виде подвесок из нефрита. Игры продлятся с 4 по 22 февраля.
- Во время Олимпийских игр 2022 года в поселках спортсменов будет действовать жесткий запрет на общение между людьми из разных делегаций.
- На зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине не допустят иностранных зрителей. Билеты продадут только жителям материкового Китая.
- В апреле сообщалось, что США обсуждают с союзниками и партнерами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.