Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине представили дизайн медалей для спортсменов

Организационный комитет Зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года представил дизайн наград, которые будут вручатся спортсменам во время соревнований.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Награды получили название «Тонг Синь» (Тong Xin), что означает «вместе, как одно целое». На лицевой стороне медалей выгравирован логотип пяти олимпийских колец, вокруг него — полное название Игр на английском языке. В центре задней части — эмблема и полное китайское название.

Twitter / Beijing 2022

Twitter / Beijing 2022

Twitter / Beijing 2022

Twitter / Beijing 2022

Сообщается, что создатели медалей вдохновлялись оформлением традиционных в Китае украшений в виде подвесок из нефрита. Игры продлятся с 4 по 22 февраля.