«Київтеплоенерго» просить зупинити обшуки та перевірки, доки не завершить подачу тепла

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» просить правоохоронців та контролюючі органи призупинити обшуки та перевірки до закінчення подачі тепла столичним обʼєктам.

Про це йдеться у заяві КП.

У «Київтеплоенерго» заявили, що на обʼєктах КП з початку року пройшло 32 перевірки та обшків. КП співпрацює з правоохоронними та контролюючими органами, але просить відстрочити дії на період запуску тепла у місті, оскільки з деяких питань перевірки проводяться кілька разів різними держорганами.

Вказано, що протягом місяця триває перевірка Держаудитслужби щодо ефективності підприємства за період із січня 2018 року до червня 2021 року. У перевірці бере участь «безпрецедентна кількість» аудиторів (31) через можливе підвищення тарифів. «Київтеплоенерго» заявляє і про перевірку з боку Держпродспоживслужби, через що наполягає на поетапному їх проведенні.

У КП нагадують, що забезпечують 90% потреб Києва у теплі та майже 60% — в електроенергії.