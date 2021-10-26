В Україні запустили реєстр педофілів. Уже внесли дані 171 особи

В Україні в тестовому режимі почав працювати Єдиний реєстр педофілів, які раніше були засуджені за злочини проти дітей.
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.
Реєстр зараз заповнюють працівники Мінʼюсту разом з органами прокуратури та судами, вивчаючи справи засуджених. Станом на 26 жовтня до нього внесли дані 171 особи.
Дані будуть доступні всім правоохоронним органам, а нові вноситимуть за рішенням суду. За словами Висоцької, процедура має запобігти порушенню прав людини та гарантувати неупередженість у рішеннях щодо внесення особи до реєстру.
«Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні або лікувальні заклади та інших людей, які працюють з групами дитячих колективів, від того, щоб взяти таку людину на роботу», — заявила Висоцька.
- 11 липня 2019 року Верховна Рада ввела хімічну кастрацію за сексуальні злочини проти дітей. За цей законопроєкт проголосували 247 депутатів. Пізніше 15 правозахисних організацій України звернулися до президента з проханням скасувати закон. 4 вересня стало відомо, що Зеленський наклав вето на закон. На початку жовтня Рада відхилила законопроєкт про хімічну кастрацію.
- У грудні парламент дозволив створити реєстр педофілів і надав до нього доступ лише правоохоронцям.