В Україні запустили реєстр педофілів. Уже внесли дані 171 особи

В Україні в тестовому режимі почав працювати Єдиний реєстр педофілів, які раніше були засуджені за злочини проти дітей.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Реєстр зараз заповнюють працівники Мінʼюсту разом з органами прокуратури та судами, вивчаючи справи засуджених. Станом на 26 жовтня до нього внесли дані 171 особи.

Дані будуть доступні всім правоохоронним органам, а нові вноситимуть за рішенням суду. За словами Висоцької, процедура має запобігти порушенню прав людини та гарантувати неупередженість у рішеннях щодо внесення особи до реєстру.

«Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні або лікувальні заклади та інших людей, які працюють з групами дитячих колективів, від того, щоб взяти таку людину на роботу», — заявила Висоцька.