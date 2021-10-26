Кабмін призначив тимчасове правління «Укрзалізниці». Хто туди увійшов

Кабінет міністрів звільнив усіх колишніх членів правління «Укрзалізниці» та призначив склад тимчасового правління. Очолюватиме його Олександр Камишін, який був радником міністра інфраструктури.

Про це йдеться у постанові уряду за 25 жовтня.

Також членами правління стали співробітники «УЗ»: Григорій Бойко, Олександр Перцовський та Роман Черніцький. До складу правління увійшов колишній директор «Медіа Групи Україна», яка належить олігарху Ринату Ахметову, Євген Лященко та директор публічних закупівель у «Нафтогазі» Орест Логунов.

Уряд визначив, що такий склад правління працюватиме тимчасово. Постійний склад оберуть після призначення нової наглядової ради. Це має статися не пізніше 31 грудня 2021 року.