Президент Туреччини передумав висилати з країни 10 послів. Вони публічно перепросили за свої слова

Спершу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив Міністерству закордонних справ країни оголосити 10 послів персонами нон грата, але після вибачень послів передумав це робити.

Ідеться про керівників дипломатичних місій Німеччини, США, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії.

Видання Daily Sabah зазначає, що Ердоган змінив своє рішення після того, як дипломати публічно заявили про дотримання Віденської конвенції, що забороняє їм втручатися у внутрішні справи країни, в якій вони працюють.

«Ми не маємо наміру створювати кризу, і ці посольства відступили назад, зробивши заяву про дотримання Віденської конвенції. Ми очікуємо, що посли відтепер діятимуть відповідним чином», – заявив президент Туреччини.

Десять послів згаданих країн 25 жовтня у соцмережі Twitter оголосили, що вони дотримуються статті 41 Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Ініціативу вислати їх з країни Ердоган пояснив тим, що мав відреагувати на «образу» з їхнього боку. Ідеться про підтримку ними увʼязненого правозахисника і мецената Османа Кавали. Саме заклик звільнити його президент сприйняв як «образу судової системи Туреччини».

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту в липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фетхуллаха Гюлена.

Що за переворот?

Анкара звинувачує проповідника Фетхуллаха Гюлена в організації спроби державного перевороту у 2016 році, а також у проникненні його однодумців до збройних сил, поліції, органів юстиції та в міністерства.

У ніч на 16 липня 2016 року військові Туреччини здійснили спробу військового перевороту. На Стамбул і Анкару здійснювали авіанальоти, на вулиці вивели танки. Унаслідок заколоту 161 людина загинула, ще 1 440 людей отримали поранення. Влада Туреччини звинуватила в організації заколоту Гюлена, який вже багато років мешкає у США. Сам проповідник усі звинувачення заперечує.

Суд у Туреччині виніс довічні вироки 74 особам, яких звинувачували в участі в невдалій спроби державного перевороту.

Туреччина наполягає на екстрадиції Гюлена зі США, звинувачуючи Вашингтон у підтримці його організації FETO.