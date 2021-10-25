Президент Турции передумал высылать из страны 10 послов. Они публично извинились за свои слова

Сначала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата, но после их извинений передумал это делать.

Речь идет о руководителях дипломатических миссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии.

Издание Daily Sabah отмечает, что Эрдоган изменил свое решение после того, как дипломаты публично заявили о соблюдении Венской конвенции, запрещающей им вмешиваться во внутренние дела страны, в которой они работают.

«Мы не намерены создавать кризис, и эти посольства отступили назад, заявив о соблюдении Венской конвенции. Мы ожидаем, что послы с этого момента будут действовать соответствующим образом», — заявил президент Турции.

Десять послов упомянутых стран 25 октября в соцсети Twitter объявили, что они придерживаются статьи 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Инициативу выслать их из страны Эрдоган объяснил тем, что должен был отреагировать на «оскорбления» с их стороны. Речь идет о поддержке ими заключенного правозащитника и мецената Османа Кавалы. Именно призыв освободить его президент воспринял как «неуважение к судебной системе Турции».

Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытке госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагают на движение Фетхуллаха Гюлена.

Что за переворот?

Анкара обвиняет проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в 2016 году, а также в проникновении его единомышленников в вооруженные силы, полицию, органы юстиции и в министерства.

В ночь на 16 июля 2016 года военные Турции осуществили попытку военного переворота. На Стамбул и Анкару совершали авианалеты, на улицы вывели танки. В результате мятежа 161 человек погиб, еще 1 440 человек получили ранения. Власти Турции обвинили в организации переворота Гюлена, который уже много лет живет в США. Сам проповедник все обвинения отрицает.

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 74 человек, которых обвиняли в участии в неудачной попытке государственного переворота.

Турция настаивает на экстрадиции Гюлена из США, обвиняя Вашингтон в поддержке его организации FETO.