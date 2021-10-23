Турция по приказу президента объявит персонами нон грата 10 послов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министерству иностранных дел страны объявить 10 послов персонами нон грата.

Причиной называют призыв дипломатов освободить из тюрьмы турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу, пишет агентство Reuters.

Еще 19 октября МИД Турции из-за этого призыва вызвало на разговор руководителей дипломатических миссий Германии, США, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии.

«Я поручил нашему министру иностранных дел как можно быстрее объявить этих десять послов персонами нон грата», — заявил Эрдоган во время выступления 23 октября.

Дипломаты этих стран в совместном заявлении призвали немедленно освободить Османа Кавалу, напомнив, что в его пользу есть решение ЕСПЧ, а заведение на него новых дел после предварительного оправдания ставит под сомнение уважение к демократии, верховенство права и прозрачность судопроизводства в Турции.

Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагають на движение Фейтуллаха Гюлена.

Что за переворот?

Анкара обвиняет проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки государственного переворота в 2016 году, а также в проникновении единомышленников в вооруженные силы, полицию, органы юстиции и в министерства.

В ночь на 16 июля 2016 года военные Турции осуществили попытку военного переворота. На Стамбул и Анкару происходили авианалеты, на улицы вывели танки. В результате мятежа 161 человек погиб, еще 1 440 получили ранения. Власти Турции обвинили в его организации Гюлена, который уже много лет живет в США. Сам проповедник все обвинения отрицает.

Суд в Турции вынес пожизненные приговоры 74 людям, которых обвиняли в участии в неудачной попытке государственного переворота.

Турция настаивает на экстрадиции Гюлена из США, обвиняя Вашингтон в поддержке его организации FETO.