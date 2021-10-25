У пʼяти областях України всі університети перейшли на дистанційне навчання

Всі університети у пʼятьох областях України з 25 жовтня і до 15 листопада перейшли на дистанційну форму навчання через високий рівень поширення коронавірусу в регіонах. Відповідні рекомендації надало Міносвіти.

Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.

Так, навчання онлайн запровадили 100% університетів наступних областей:

Запорізької;

Львівської;

Миколаївської;

Одеської;

Сумської.

Водночас очне навчання продовжується у восьми університетах Черкаської області та у пʼяти вишах Житомирської.