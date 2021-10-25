З дозволу батьків. Австралія хоче зобовʼязати соцмережі змінити правила реєстрації для дітей

Влада Австралії планує зобовʼязати соціальні мережі отримувати дозвіл батьків на реєстрацію неповнолітніх користувачів.
Про це пише CNN.
Австралійські законодавці розробляють законопроєкт про конфіденційність в інтернеті. Згідно з ним, соцмережі зобовʼяжуть вживати всіх заходів для визначення віку користувачів, а також надавати пріоритет інтересам дітей під час збору даних.
Служба з нагляду за дотриманням конфіденційності — Управління комісара з інформації Австралії — отримає повноваження розслідувати та штрафувати соцмережі на суму до 10 мільйонів австралійських доларів ($7,5 мільйона) за порушення акту.
Представник Facebook в Австралії та Новій Зеландії Міа Гарлік заявила, що компанія вивчає ініціативу і розуміє «важливість забезпечення того, аби закони Австралії про конфіденційність розвивалися зі швидкістю, порівнянною з темпами розвитку інновацій та нових технологій».
- Раніше Facebook призупинила розробку проєкту Instagram Kids — соцмережі для дітей до 13 років. Додаток розробляли, аби батьки могли відстежувати активність своїх дітей, а ті — безпечно користуватися соцмережею. Планувалося, що в ньому не буде реклами.
- Однак план компанії з розробки дитячої версії додатка зазнав критики від американських конгресменів. Вони висловлювали свої побоювання з приводу того, чи не буде додаток шкідливим для психічного здоровʼя дітей.