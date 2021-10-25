С разрешения родителей. Австралия хочет обязать соцсети поменять правила регистрации для детей

Власти Австралии планируют обязать социальные сети получать разрешение родителей на регистрацию несовершеннолетних пользователей.
Об этом пишет CNN.
Австралийские законодатели разрабатывают законопроект о конфиденциальности в интернете. Согласно ему, соцсети обяжут предпринять все шаги для определения возраста пользователей, а также отдавать приоритет интересам детей при сборе данных.
Служба по надзору за соблюдением конфиденциальности — Управление комиссара по информации Австралии — получит полномочия расследовать и штрафовать соцсети на сумму до 10 миллионов австралийских долларов ($7,5 миллиона) за нарушение акта.
Представитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик заявила, что компания изучает инициативу и понимает «важность обеспечения того, чтобы законы Австралии о конфиденциальности развивались со скоростью, сравнимой с темпами инноваций и новых технологий».
- Ранее Facebook приостановила разработку проекта Instagram Kids — соцсети для детей до 13 лет. Приложение разрабатывали, чтобы родители могли отслеживать активность своих детей, а те — безопасно пользоваться соцсетью. Планировалось, что в нем вообще не будет рекламы.
- Однако план компании по разработке детской версии приложения в этом году получил критические отзывы от американских конгрессменов. Они выражали свои сомнения по поводу того, не будет ли приложение вредным для психического здоровья детей.