У Мексиці під час будівництва залізниці виявили сотні артефактів часів мая

У Мексиці під час будівництва залізниці виявили сотні артефактів часів цивілізації мая. Серед них — церемоніальні платформи.

Про це пише CNN.

Знахідку виявили уздовж маршруту будівництва залізниці на півострові Юкатан. Артефакти знайшли за допомогою географічної привʼязки GPS, супутникових топографічних зображень та датчиків LIDAR на одній з ділянок проєкту, який проходить від міст Паленке (штат Чіапас) до Ескарсега (штат Кампече).

Серед знайденого — кераміка і прості камʼяні обриси соломʼяних будинків мая та навіть церемоніальні платформи. Особливу увагу археологів привернули два керамічних судини з ручками, або підставами у формі людських грудей. Такий посуд, на думку вчених, використовували для розливу дорогоцінних рідин, таких як шоколад і парфуми.

Повідомляється, що перші чотири етапи залізничної колії проходять через райони, де раніше щільно проживали племена мая, які сформували велику імперію міст-держав на Юкатані й в Центральній Америці між 2 000 роком до н. е. й 900 роком н. е.