В Мексике во время строительства железной дороги выявили сотни артефактов времен майя

В Мексике во время строительства железной дороги обнаружили сотни артефактов времен цивилизации майя. Среди них — церемониальные платформы.

Об этом пишет CNN.

Находку обнаружили вдоль маршрута строительства железной дороги на полуострове Юкатан. Артефакты нашли с помощью географической привязки GPS, спутниковых топографических изображений и датчиков LIDAR на одном из участков проекта, который проходит от городов Паленке (штат Чьяпасе) до Эскарсега (штат Кампече).

Среди найденного — керамика и простые каменные очертания соломенных домов майя и даже церемониальные платформы. Особое внимание археологов привлекли два керамических сосуда с ручками или основаниями в форме человеческих грудей. Такие сосуды, по мнению ученых, использовали сосуд для розлива драгоценных жидкостей, таких как шоколад и духи.

Сообщается, что первые четыре этапа железнодорожного пути проходят через районы, где ранее плотно проживали племена майя, сформировавшие обширную империю городов-государств на Юкатане и в Центральной Америке между 2 000 годом до н. э. и 900 годом н. э.