Кремль: Росія не може перешкодити вступу України до НАТО, але «мінімізуватиме» наслідки цього

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ не здатна перешкодити Україні вступити до НАТО, проте зможе «мінімізувати наслідки» приєднання України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК.

«Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що при подальшому зближенню України й НАТО — в Росії буде зроблено все, що необхідно», — сказав він журналістам.

Також Пєсков заявив, в розриві стосунків між Росією та НАТО «немає нічого страшного», оскільки Альянс від початку нібито був налаштований вороже до РФ.

«Агресивна позиція НАТО ніколи не була секретом. Це блок, який був створений проти нашої країни. І ніякі миролюбні заяви, ніякі камуфляжі цієї агресивної спрямованості НАТО не здатні приховати справжнє призначення цього блоку», — резюмував Пєсков.