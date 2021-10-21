Путін знову заявив, що вступ України в НАТО «створює загрозу для Росії», а також вигадав нову причину не продовжувати транзит газу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вступ України в НАТО створить загрозу Російській Федерації. За його словами, вже триває воєнне освоєння України Альянсом.

Про це він повідомив під час засідання Валдайського дискусійного клубу.

«Ви праві, коли кажете, що формальне членство [України] у НАТО може не відбутися, а воєнне освоєння території вже йде. І це реально створює загрозу для Російської Федерації», — сказав Путін.

За його словами, наразі країни Заходу не відмовляють Україні в членстві в НАТО, а останній візит очільника Пентагону фактично «відкрив двері Україні» в НАТО. Путін висловив занепокоєння, що НАТО поставить свої ракети в Україні.

«Що стосується баз, а я знаю відповідні конституційні положення України, навчальні центри ніхто не забороняє. Під маркою навчальних центрів можна все що завгодно розмістити. Завтра під Харковом ракети з’являться. Що нам робити з цим? Не ми ж ліземо туди зі своїми ракетами. Нам під ніс їх сунуть. Звичайно, це проблема», — вважає він.

До того ж, Путін вигадав нову причину проти підвищення транзиту газу через Україну. За його словами, це може бути не екологічно. Він знову закликав Європу купувати газ через «Північний потік-2».

«Газопровід «Північний потік — 2» — це сучасні технології [...] Рух газу дном Балтійського моря взагалі без викидів відбувається [...] В 5,6 разів викидів менше, ніж під час транзиту через ГТС України. Ну тому що старенька вже. Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги», — заявив Путін.