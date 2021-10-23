«Укрзалізниця» відкриє пункти вакцинації проти COVID на залізничних вокзалах усіх обласних центрів

«Укрзалізниця» відкриє пункти вакцинації проти коронавірусу на залізничних вокзалах в усіх обласних центрах України. Від 23 жовтня пункти почнуть роботу в Івано-Франківську та Маріуполі.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Вже з 25 жовтня пункти вакцинації відкриються на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільському, Миколаєві, Чернівцях, Коростені та Роздільному.
«Подорожі мають бути безпечними. Спільно з Міністерством охорони здоровʼя ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах. З понеділка, 25 жовтня, відкриється центр вакцинації в аеропорту «Бориспіль».
Також в «Укрзалізниці» додають, що за дві доби посиленого карантину на залізниці вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали намір сісти у потяг.
«Щодня вокзали приймають тисячі пасажирів, які тепер можуть отримати щеплення, не витрачаючи додатковий час на поїздку до медзакладу. Так, станом на сьогоднішній ранок у наших пунктах зроблено понад дві тисячі щеплень. Крім того, вони зручні для жителів міст, адже, як правило, вокзали розміщені в місцях зі зручною транспортною розвʼязкою», — зазначив член правління УЗ Олександр Перцовський.
За його словами, в компанії зараз вакциновано 30% провідників, а найближчим часом ця цифра буде подвоєна.
«Укрзалізниця» закликає усіх пасажирів неухильно дотримуватися нових правил проїзду транспортом — крім квитка та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати: сертифікат про вакцинацію (паперовий або в додатку «Дія») або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
У разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на потяг, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.
Також ця послуга доступна у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.
- В Україні з четверга, 21 жовтня, діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 годин.