«Укрзалізниця» відкриє пункти вакцинації проти COVID на залізничних вокзалах усіх обласних центрів

«Укрзалізниця» відкриє пункти вакцинації проти коронавірусу на залізничних вокзалах в усіх обласних центрах України. Від 23 жовтня пункти почнуть роботу в Івано-Франківську та Маріуполі. Про це інформує пресслужба УЗ. Вже з 25 жовтня пункти вакцинації відкриються на залізничних вокзалах у Херсоні, Ковелі, Кривому Розі, Нікополі, Подільському, Миколаєві, Чернівцях, Коростені та Роздільному. «Подорожі мають бути безпечними. Спільно з Міністерством охорони здоровʼя ми розгортаємо пункти вакцинації в ключових транспортних хабах країни: вокзалах, аеропортах, автовокзалах, найбільших поштових відділеннях», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Пункти вакцинації вже діють на 10 вокзалах. З понеділка, 25 жовтня, відкриється центр вакцинації в аеропорту «Бориспіль».

Також в «Укрзалізниці» додають, що за дві доби посиленого карантину на залізниці вдалося виявити майже 300 інфікованих осіб, які мали намір сісти у потяг. «Щодня вокзали приймають тисячі пасажирів, які тепер можуть отримати щеплення, не витрачаючи додатковий час на поїздку до медзакладу. Так, станом на сьогоднішній ранок у наших пунктах зроблено понад дві тисячі щеплень. Крім того, вони зручні для жителів міст, адже, як правило, вокзали розміщені в місцях зі зручною транспортною розвʼязкою», — зазначив член правління УЗ Олександр Перцовський. За його словами, в компанії зараз вакциновано 30% провідників, а найближчим часом ця цифра буде подвоєна.