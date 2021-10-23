«Укрзалізниця» откроет пункты вакцинации против COVID на железнодорожных вокзалах всех областных центров

«Укрзалізниця» откроет пункты вакцинации против коронавируса на железнодорожных вокзалах во всех областных центрах Украины. С 23 октября пункты начнут работу в Ивано-Франковске и Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ. Уже с 25 октября пункты вакцинации откроются на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Кривом Роге, Никополе, Подольском, Николаеве, Черновцах, Коростене и Раздельном. «Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Министерством здравоохранения мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, а с понедельника, 25 октября, откроется центр вакцинации в аэропорту «Борисполь».

Также в «Укрзалізниці» добавляют, что за двое суток усиленного карантина на железной дороге удалось выявить около 300 инфицированных людей, которые намеревались сесть в поезд. «Ежедневно вокзалы принимают тысячи пассажиров, которые теперь могут получить прививку, не тратя дополнительное время на поездку в медучреждение. Так, по состоянию на сегодняшнее утро в наших пунктах сделано более двух тысяч прививок. Кроме того, они удобны для жителей городов, ведь, как правило, вокзалы расположены в местах с удобной транспортной развязкой», — отметил член правления УЗ Александр Перцовский. По его словам, в компании сейчас вакцинировано 30% проводников, а в ближайшее время эта цифра будет удвоена.