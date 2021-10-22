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Арахамія заявив, що Зеленський вже визначився із новим міністром оборони

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що президент Володимир Зеленський вже визначився з новим міністром оборони.

Про це пише Інтерфакс.

«Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати», — пояснив він.

Арахамія також не підтвердив і не спростував інформацію про можливе призначення на цю посаду нардепа від «Слуги народу» Ірини Верещук. На запитання журналістів він зазначив, що «ми за рівність усіх громадян».

  • 1 вересня повідомлялося, що у партії «Слуга народу» допускають відставку восени міністра оборони Андрія Тарана та віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
  • Андрія Тарана призначили міністром оборони 4 березня 2020 року. До цього він був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а з 2016 перебував у запасі через вік. Має звання генерал-лейтенанта.