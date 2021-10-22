Арахамия заявил, что Зеленский уже определился с новым министром обороны

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что президент Владимир Зеленский уже определился с новым министром обороны.
Об этом пишет Інтерфакс.
«Претенденты на должность министра обороны уже есть, а также окончательное решение президента, но я не могу его пока озвучивать», — пояснил он.
Арахамия также не подтвердил и не опроверг информацию о возможном назначении на эту должность нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук. На вопрос журналистов он отметил, что «мы за равенство всех граждан».
- 1 сентября сообщалось, что в партии «Слуга народа» допускают отставку осенью министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
- Андрея Тарана назначили министром обороны 4 марта 2020 года. До этого он был первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ, а с 2016 года находился в запасе из-за возраста. Имеет звание генерал-лейтенанта.