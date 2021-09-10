«На своем месте». Шмыгаль опроверг слухи об отставке министра обороны Тарана

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг информацию о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана.

Об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, сообщает «Украинская правда».

По данным издания, Тарана могут уволить осенью. «Что касается господина министра обороны, он, конечно же, на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции», — сказал он.

Так Шмыгаль ответил на вопрос о политической оценке обысков ГБР, проведенных в апреле по схемам с закупками питания для военных. Премьер добавил, что свой ответ должны предоставить правоохранительные органы и судебная система.