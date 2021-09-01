В «Слуге народа» допустили отставку осенью министра обороны и вице-премьера

В партии «Слуга народа» допускают отставку осенью министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая в комментарии Интерфаксу.
«Что касается Тарана и Уруского... такой вариант, что, возможно, осенью будут изменения», — подчеркнула она.
Что касается третьей отставки — министра соцполитики Марины Лазебной — нардеп подтвердить слухи не смогла.
- Андрея Тарана назначили министром обороны 4 марта 2020 года. До этого он был первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ, а с 2016 года находился в запасе из-за возраста. Имеет звание генерал-лейтенанта.
- Олега Уруского на должность первого вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности назначили 16 июля 2020 года. В свое время он работал главой Госкосмоса.