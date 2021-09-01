У «Слузі народу» допустили відставку восени міністра оборони та віцепрем’єра

У партії «Слуга народу» допускають відставку восени міністра оборони Андрія Тарана та віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
Про це заявила нардеп Мар’яна Безугла у коментарі Інтерфаксу.
«Що стосується Тарана і Уруського ... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни», — підкреслила вона.
Щодо третьої відставки — міністра соцполітики Марини Лазебної — нардеп підтвердити чутки не змогла.
- Андрія Тарана призначили міністром оборони 4 березня 2020 року. До цього він був першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а з 2016 перебував у запасі через вік. Має звання генерал-лейтенанта.
- Олега Уруського на посаду першого віцепрем’єра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості призначили 16 липня 2020 року. Свого часу він працював головою Держкосмосу.