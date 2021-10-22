Поліція за перший день посиленого карантину перевірила понад 2 тисячі рейсів. На потяги не пустили 175 людей

Поліція за першу добу дії посиленого карантину провела понад 2 тисячі перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських рейсів міжобласного сполучення.
Як повідомляє пресслужба поліції, у пасажирів і водіїв перевіряли наявність документів про вакцинацію або результати тестів.
Поліція перевірила понад 1 800 рейсів автотранспорту і майже 200 поїздів. За результатами перевірки складено 10 адміністративних протоколів за порушення карантину, з яких чотири — в Чернівецькій області. Протоколи направили до суду.
«Укрзалізниця» повідомила, що за перший день дії нових правил на потяги не пустили 175 осіб, у яких не було необхідних документів. У 25 випадках довелося викликати поліцію.
- В Україні з 21 жовтня діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 години.