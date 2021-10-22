Полиция за первый день усиленного карантина проверила более 2 тысяч рейсов. На поезда не пустили 175 человек

Полиция за первые сутки действия усиленного карантина провела более 2 тысяч проверок регулярных и нерегулярных пассажирских рейсов межобластного сообщения.
Как сообщает пресс-служба полиции, у пассажиров и водителей проверяли наличие документов о вакцинации или результаты тестов.
Полиция проверила более 1 800 рейсов автотранспорта и почти 200 поездов. По результатам проверки составлено 10 административных протоколов за нарушение карантина, из которых четыре — в Черновицкой области. Протоколы направили в суд.
«Укрзалізниця» сообщила, что за первый день действия новых правил на поезда не пустили 175 человек, у которых не было необходимых документов. В 25 случаях пришлось вызывать полицию.
- В Украине с 21 октября действуют усиленные правила карантина, которые касаются пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами на автобусах, поездах и самолетах. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, который подтверждает их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР или экспресс-тест, которому не более 72 часов.