Полиция за первый день усиленного карантина проверила более 2 тысяч рейсов. На поезда не пустили 175 человек

Полиция за первые сутки действия усиленного карантина провела более 2 тысяч проверок регулярных и нерегулярных пассажирских рейсов межобластного сообщения.

Как сообщает пресс-служба полиции, у пассажиров и водителей проверяли наличие документов о вакцинации или результаты тестов.

Полиция проверила более 1 800 рейсов автотранспорта и почти 200 поездов. По результатам проверки составлено 10 административных протоколов за нарушение карантина, из которых четыре — в Черновицкой области. Протоколы направили в суд.

«Укрзалізниця» сообщила, что за первый день действия новых правил на поезда не пустили 175 человек, у которых не было необходимых документов. В 25 случаях пришлось вызывать полицию.