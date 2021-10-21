«Схеми»: 12 депутатів Ради взяли собі у помічники близьких родичів. Це не зовсім законно

Щонайменше дванадцять народних депутатів від «Слуги народу», «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи — За життя» взяли на посаду своїх помічників родичів.

На оплату їхньої праці лише за цей рік вже витратили сукупно майже 2 мільйони гривень платників податків, йдеться у розслідуванні «Схем».

Нардепи роблять це навіть попри те, що рік тому вони ухвалили законопроєкт, який забороняє їм наймати собі в помічники за держкошт близьких родичів.

Утім, у другому читанні цей законопроєкт не проголосували і досі — ані чинний спікер Руслан Стефанчук, ані ексглава Верховної Ради Дмитро Разумков не змогли конструктивно відповісти, чому цей проєкт закону досі не був проголосований.

«Після того, як він був проголосований, комітет знайшов якісь неточності, і вони звернулися до мене як до голови Верховної Ради, щоб такі неузгодженості прибрати. Є мій лист, він був направлений до апарату для того, щоб підготувати це питання до розгляду. Але, на жаль, якось так воно пішло, що десь в апараті воно трохи загубилося і залишилось там. Якщо чесно, про цю проблему я від вас дізнався, що цей законопроєкт досі ще знаходиться в такому стані», – сказав Разумков.