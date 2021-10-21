«Схемы»: 12 депутатов Рады взяли себе в помощники близких родственников. Это не совсем законно

По меньшей мере двенадцать народных депутатов от «Слуги народа», «Батьківщини», «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» взяли на должность своих помощников родственников.

На оплату их труда только за этот год уже потратили совокупно почти 2 миллиона гривен налогоплательщиков, говорится в расследовании «Схем».

Нардепы делают это даже несмотря на то, что год назад они приняли законопроект, запрещающий им нанимать себе в помощники за госсредства близких родственников.

Впрочем, во втором чтении этот законопроект не проголосовали до сих пор — ни действующий спикер Руслан Стефанчук, ни экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не смогли конструктивно ответить, почему этот проект закона до сих пор не был проголосован.

«После того как он был проголосован, комитет нашел какие-то неточности, и они обратились ко мне как к председателю Верховной Рады, чтобы такие несогласованности убрать. Есть мое письмо, оно было направлено в аппарат для того, чтобы подготовить этот вопрос к рассмотрению. Но, к сожалению, как-то оно пошло, что где-то в аппарате оно немного потерялось и осталось там. Если честно, об этой проблеме я от вас узнал, что этот законопроект все еще находится в таком состоянии», — сказал Разумков.