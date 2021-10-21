На аукціоні в Парижі за €6,6 млн продали найбільший скелет трицератопса

Приватний анонімний колекціонер із США на аукціоні у Парижі придбав за €6,65 млн скамʼянілі рештки «Великого Джона», найбільшого виявленого палеонтологами трицератопса.

Череп трицератопса має довжину 2,62 метра і ширину два метри, повідомляє наукове видання PSHY.

«Великий Джон» жив у сучасній Південній Дакоті понад 66 мільйонів років тому. Його назвали на честь власника землі, на якій знайшли кістки.

«Динозавра придбав американський колекціонер, і ця людина абсолютно натхненна ідеєю мати таку річ в особистому користуванні», — сказав представник покупця.

Перший шматок кістки від величезного скелета виявили у 2014 році. До 2015 року палеонтологам вже вдалося знайти понад 200 частин скелета, що становить 60% від цілого динозавра. Під час складання скелета науковці помітили, що на черепі тварини є пошкодження, яке, імовірно, утворилось внаслідок удару іншого трицератопса.