На аукционе в Париже за €6,6 млн продали самый крупный скелет трицератопса

Частный анонимный коллекционер из США на аукционе в Париже приобрел за €6,65 млн окаменелые останки «Большого Джона», крупнейшего обнаруженного палеонтологами трицератопса.

Череп трицератопса имеет длину 2,62 метра и ширину два метра, сообщает научное издание PSHY.

«Большой Джон» жил в современной Южной Дакоте более 66 млн лет назад. Его назвали в честь владельца земли, на которой нашли кости.

«Динозавра приобрел американский коллекционер, и этот человек абсолютно вдохновлен идеей иметь такую вещь в личном пользовании», — сказал представитель покупателя.

Первый кусок кости от огромного скелета обнаружили в 2014 году. К 2015 году палеонтологам уже удалось найти более 200 частей скелета, что составляет 60% от целого динозавра. В ходе сборки скелета ученые заметили, что на черепе животного есть повреждение, которое, вероятно, образовалось в результате удара другого трицератопса.