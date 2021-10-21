ОАСК просять призупинити судову реформу

Окружний адміністративний суд Києва просять призупинити проведення судової реформи. Заявник хоче зупинити конкурс на посаду членів Етичної ради для реформування Вищої ради правосуддя.

Про це пише пресслужба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва просять зупинити дію положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, затвердженого рішенням Ради суддів України № 46 від 21 вересня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що у позові відповідна вимога міститься у якості забезпечення позову. Наразі суд розглядає можливість її реалізації.

Позов до суду подав Олег Ткачук. Людина з таким самим ім’ям працює у Верховному суді України, але сам суддя Олег Ткачук зазначив, що жодних позовів не подавав, а зробив це, скоріше за все, його повний тезка. Він також підкреслив, що позов подали навмисне напередодні пленуму Верховного суду 22 жовтня.