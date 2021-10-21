СБУ затримала працівника Державного бюро розслідувань за підозрою у провокації підкупу

Співробітники Служби безпеки затримали працівника Державного бюро розслідувань, якого підозрюють у провокації підкупу.

Про це повідомила пресслужба бюро.

«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників», — йдеться у заяві.

На час розслідування керівників затриманого працівника відсторонять від роботи.

Бюро наголошує, що проводить активну превентивну роботу, аби унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників.