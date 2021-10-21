СБУ задержала работника Государственного бюро расследований по подозрению в провокации подкупа

Сотрудники Службы безопасности задержали работника Государственного бюро расследований, которого подозревают в провокации подкупа.
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
«Государственное бюро расследований системно противодействует любым правонарушениям работников ГБР и делает все для очистки своих рядов от нечистых на руку сотрудников», — говорится в заявлении.
На время расследования руководителей задержанного работника отстранят от работы.
Бюро отмечает, что проводит активную превентивную работу, чтобы исключить коррупционные или другие противозаконные действия своих сотрудников.
ГБР — это правоохранительный орган Украины, который расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокопоставленные служащие (от министров до руководителей разведки). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия у прокуратуры.
- 12 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за закон о создании Государственного бюро расследований. За соответствующий закон в повторном втором чтении тогда проголосовал 241 народный депутат.