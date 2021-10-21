Спікер прогнозує, що бюджет країни на 2022 рік ухвалять 2 листопада. Рада не встигне цього тижня розглянути всі правки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прогнозує, що парламент тільки 2 листопада зможе ухвалити проєкт державного бюджету на 2022 рік у першому читанні.

Про це він заявив на брифінгу після засідання.

«Наскільки я знаю, в ОПзЖ є ще близько сотні поправок, тому я думаю, що за завтра, 22 жовтня, ми не встигнемо, тому що є ще поправки, які вноситимуть, зокрема і фракція «Батьківщина». Тому я так оптимістично думаю, що ухвалення проєкту держбюджету може пройти у вівторок наступного пленарного тижня», — сказав Стефанчук.

Водночас заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк уточнив, що від ОПзЖ є 251 правка, а від «Батьківщини» — 290.

Згідно з календарним планом наступний пленарний тиждень розпочнеться в парламенті 2 листопада, оскільки з 25 до 29 жовтня депутати працюватимуть з виборцями, а 1 листопада у них погоджувальна рада.

Спікер наголосив, що Рада розглядає Держбюджет-2022 у повній відповідності до процедури регламенту, через що всім народним депутатам надається можливість висловитися, бо «це важливий елемент дискусії».

«Державний бюджет — це, напевно, найважливіший документ, який ухвалює Верховна Рада України, тому що це кошторис для всієї країни. І тому ми дотримуємося всіх вимог», — зазначив Стефанчук.