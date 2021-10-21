МінТОТ: Україна позитивно оцінює висновки Венеціанської комісії до проєкту закону щодо Донбасу і Криму

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявила, що в Мінреінтеграції позитивно оцінили висновки Венеціанської комісії щодо законопроєкту про перехідний період для окупованих Донбасу і Криму.

Про це він розповів в коментарі LIGA.net.

За його словами, зауваження ВК стосуються тільки українського погляду на ситуацію в регіонах, який прописаний в проєкті закону, і термінології міжнародного права. Резніков згоден із висновком, що термінологія проєкту відображає «українське розуміння міжнародного права» і Резніков підтверджує, що деякі терміни визначені саме для цього закону, але вони не заперечують міжнародні зобовʼязання України.

Резніков каже, що в цілому висновки стосуються більше доопрацювання тексту і встановлення кращих гарантій прав людини.

«Загалом висновок Венеціанської комісії ми оцінюємо як позитивний — він дійсно вказує на ті місця, які вимагають доопрацювання», — сказав міністр.

Він заявив, що комісія підтримує розробку законопроєкту і зазначає, що він ґрунтується на принципах міжнародного права і потреби груп суспільства.

У висновках Мінські домовленості вказані як вимушені умови для України, а не як джерело права. Росія прямо називається стороною, яка контролює окупаційні адміністрації в Луганську і Донецьку. Також комісія зазначає, що вибори на Донбасі повинні відбутися тільки після відновлення контролю над кордоном.