МинВОТ: Украина позитивно оценивает выводы Венецианской комиссии к проекту закона по Донбассу и Крыму

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявила, что в Минреинтеграции положительно оценили выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде для оккупированных Донбасса и Крыма.
Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.
По его словам, замечания ВК касаются только украинского взгляда на ситуацию в регионах, который прописан в проекте закона, и терминологии международного права. Резников согласен с выводом, что терминология проекта отражает «украинское понимание международного права» и Резников подтверждает, что некоторые термины определены именно для этого закона, но они не отрицают международные обязательства Украины.
Резников говорит, что в целом выводы касаются больше доработки текста и установления лучших гарантий прав человека.
«В общем вывод Венецианской комиссии мы оцениваем как положительный — он действительно указывает на те места, которые требуют доработки», — сказал министр.
Он заявил, что комиссия поддерживает разработку законопроекта и отмечает, что он основывается на принципах международного права и потребностях групп общества.
В выводах Минские договоренности указаны как вынужденные условия для Украины, а не как источник права. Россия прямо называется контролирующей оккупационные администрации в Луганске и Донецке. Также комиссия отмечает, что выборы на Донбассе должны состояться только после восстановления контроля над границей.
- Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму разработало Минреинтеграции. В июле его отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Верховной Раде (№ 5844).
- ВК рекомендовала привести в соответствие с международным правом положения законопроекта, уточнить ряд положений, чтобы они не были размытыми, а некоторые четко сформулировать.