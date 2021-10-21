МинВОТ: Украина позитивно оценивает выводы Венецианской комиссии к проекту закона по Донбассу и Крыму

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявила, что в Минреинтеграции положительно оценили выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде для оккупированных Донбасса и Крыма.

Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

По его словам, замечания ВК касаются только украинского взгляда на ситуацию в регионах, который прописан в проекте закона, и терминологии международного права. Резников согласен с выводом, что терминология проекта отражает «украинское понимание международного права» и Резников подтверждает, что некоторые термины определены именно для этого закона, но они не отрицают международные обязательства Украины.

Резников говорит, что в целом выводы касаются больше доработки текста и установления лучших гарантий прав человека.

«В общем вывод Венецианской комиссии мы оцениваем как положительный — он действительно указывает на те места, которые требуют доработки», — сказал министр.

Он заявил, что комиссия поддерживает разработку законопроекта и отмечает, что он основывается на принципах международного права и потребностях групп общества.

В выводах Минские договоренности указаны как вынужденные условия для Украины, а не как источник права. Россия прямо называется контролирующей оккупационные администрации в Луганске и Донецке. Также комиссия отмечает, что выборы на Донбассе должны состояться только после восстановления контроля над границей.