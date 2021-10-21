У центрі Києва через марафон обмежать рух транспорту. Опублікована карта

У Києві на вихідних, 23 і 24 жовтня, пройде марафон Wizz Air Kyiv City через що в центрі міста обмежать рух транспорту.

Нацполіція і пресслужба КМДА опублікували перелік перекритих вулиць і карту.

На вихідних з 5:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють вулиці Володимирський проїзд і Володимирська — від Великої Житомирської до вул. Софіївської. Основне перекриття вулиць відбудеться 24 жовтня — в день марафону. Карта показує маршрут марафону в неділю.