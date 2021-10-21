В центре Киева из-за марафона ограничат движение транспорта. Опубликована карта

В Киеве на выходных, 23 и 24 октября, пройдет марафон Wizz Air Kyiv City из-за чего в центре города ограничат движение транспорта.
Нацполиция и пресс-служба КГГА опубликовали перечень перекрытых улиц и карту.
На выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября перекроют улицы Владимирский проезд и Владимирская — от Большой Житомирской до ул. Софиевской. Основное перекрытие улиц будет 24 октября — в день марафона. Карта отображает маршрут марафона в воскресенье.
- В Украине с четверга, 21 октября, действуют усиленные правила карантина, которые касаются пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами автобусами, поездами и самолетами.
- Мэр столицы Кличко заявил, что на днях Киев попадет в «красную» зону карантина. Решение примут 22 октября.