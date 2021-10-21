В центре Киева из-за марафона ограничат движение транспорта. Опубликована карта

В Киеве на выходных, 23 и 24 октября, пройдет марафон Wizz Air Kyiv City из-за чего в центре города ограничат движение транспорта.

Нацполиция и пресс-служба КГГА опубликовали перечень перекрытых улиц и карту.

На выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября перекроют улицы Владимирский проезд и Владимирская — от Большой Житомирской до ул. Софиевской. Основное перекрытие улиц будет 24 октября — в день марафона. Карта отображает маршрут марафона в воскресенье.