Чотири переселенки виграли справу проти України в ЄСПЛ. Їм мають виплатити по €4500 компенсації

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав відмову у праві проголосувати на місцевих виборах у 2015 році переселенкам із тимчасово окупованого Криму та Донбасу дискримінацією та порушенням Європейської конвенції з прав людини.

Відповідне рішення суд ухвалив у справі «Селігененко та інші проти України».