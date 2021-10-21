Четыре переселенки выиграли дело против Украины в ЕСПЧ. Им должны выплатить по €4500 компенсации

Соответствующее решение суд принял по делу «Селигененко и другие против Украины».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал отказ в праве проголосовать на местных выборах в 2015 году переселенкам из временно оккупированного Крыма и Донбасса дискриминацией и нарушением Европейской конвенции по правам человека.

По решению суда, Украина должна выплатить каждой заявительнице по €4500 в качестве компенсации морального вреда.

Также суд отметил, что заявительницы находились в Киеве больше года, платили налоги в местный бюджет и прочее, и поэтому были заинтересованы в результате выборов.

Кроме этого, переселенки рисковали потерять свой статус, если бы сменили место жительства.

Отметим, речь идет об Александре Селигененко, Анастасии Мартыновской из Севастополя, Дарье Свиридовой из Ялты и Евгении Тереховой с Донбасса, которые не смогли проголосовать на местных выборах — 2015, хотя тогда уже постоянно жили в Киеве и получили статус внутренне перемещенных лиц.