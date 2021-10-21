У Барбадосі обрали першого президента. Держава за місяць вийде з-під британської корони

Парламент Барбадосу визначився із першим для держави президентом — ним стане генерал-губернатор, 72-річна Сандра Мейсон. 30 листопада острів вийде з-під британського правління та перетвориться на республіку.
Про це йдеться на сайті уряду.
Палата представників і Сенат таємним голосуванням обирали першого президента держави — 27 і 18 депутатів відповідно. Тільки один бюлетень не повернули після голосування — сенатор Франклін попросив дозволу покинути засідання через незгоду із процесом.
Мейсон для перемоги потрібна була більшість голосів у дві третини. Офіційна церемонія інавгурації першого президента Барбадосу запланована на 30 листопада. 1 грудня Мейсон вже почне виконувати свої обовʼязки у новому статусі. Зараз вона тимчасовий президент країни.
Останньою країною, яка прибрала королеву Єлизавету ІІ з поста глави держави, був Маврикій у 1992 році. Наразі вона залишається монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і 14 країн, включно з Австралією, Канадою, Новою Зеландією і Белізом. У Карибському басейні королева є главою держави Антиґуа і Барбуда, Багамських островів, Ямайки, Гренади, Сент-Люсії і Сент-Вінсент і Гренадіни.
- У вересні 2020 року тоді ще генерал-губернатор (представник королеви) Барбадосу Сандра Мейсон оголосила, що королева Великої Британії Єлизавета II перестане бути главою держави Барбадос, оскільки у 2021 році острів офіційно стане республікою.
- 30 вересня 2021 року парламент одноголосно проголосував за поправки до конституції, які з 30 листопада проголошують Барбадос республікою. Поправка до Конституції скасовує указ 1966 року королеви Великої Британії, який затверджував її главою Барбадосу.
- Новий закон кладе край Барбадосу як державі британській відтоді, як англійські поселенці вперше висадилися тут у 1625 році. При цьому Барбадос не планує змінювати назву. Переговори про вихід з-під британської юрисдикції велися з 1998 року.