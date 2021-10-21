В Барбадосе избрали первого президента. Страна через месяц выйдет из-под британской короны

Парламент Барбадоса определился с первым для государства президентом — им станет генерал-губернатор, 72-летняя Сандра Мейсон. 30 ноября остров выйдет из-под британского правления и станет республикой.

Об этом говорится на сайте правительства.

Палата представителей и Сенат тайным голосованием выбирали первого президента страны — 27 и 18 депутатов соответственно. Только один бюллетень не вернули после голосования — сенатор Франклин попросил разрешения покинуть заседание из-за несогласия с процессом.

Мейсон для победы нужно было большинство голосов в две трети. Официальная церемония инаугурации первого президента Барбадоса запланирована на 30 ноября. 1 декабря Мейсон уже начнет выполнять свои обязанности в новом статусе. Сейчас она временный президент страны.

Government information service

Последней страной, которая убрала королеву Елизавету с поста главы государства, был Маврикий в 1992 году Сейчас она остается монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 14 стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Белиз. В Карибском бассейне королева является главой государства Антигуа и Барбуда, Багамских островов, Ямайки, Гренады, Сент-Люсии и Сент-Винсент и Гренадины.