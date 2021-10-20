Уряд Китаю доручив шахтам «видобувати якомога більше вугілля». У країні серйозна енергетична криза

Уряд Китаю доручив вугільним шахтам збільшити видобуток до максимальних показників. У країні серйозна енергетична криза через намагання скоротити викиди.

Про це пише CNN.

Відповідне рішення ухвалили після того, як у багатьох провінціях почалися перебої з електропостачанням. Це змусило уряд запровадити віялові відключення для економії електрики. Деяким підприємствам довелося зупинити роботу, що призводить до зменшення економічного зростання.

На початку року у Китаї вирішили скоротити видобуток вугілля у шахтах, щоб зменшити викиди вуглецю. Але запит на проєкти, які вимагають викопне паливо, зріс, а потужностей не вистачає.

Тепер уряд змушений вимагати від вугільних шахт максимальних показників видобутку, а також заборонив їх закривати. Поступово запаси вугілля в країні почали зростати, також у Китаї підняли вартість електроенергії.

Такі проблеми в Китаї впливають на глобальні ланцюги поставок, тому що в країні розташовано багато заводів світових корпорацій. Через це почалися перебої з поставками різних товарів.