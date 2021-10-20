Правительство Китая поручило шахтам «добывать как можно больше угля». В стране серьезный энергетический кризис

Правительство Китая поручило угольным шахтам увеличить добычу до максимальных показателей. В стране серьезный энергетический кризис из-за попытки сократить выбросы.

Об этом пишет CNN.

Соответствующее решение было принято после того, как во многих провинциях начались перебои с электроснабжением. Это заставило правительство ввести веерные отключения для экономии электричества. Некоторым предприятиям пришлось остановить работу, что приводит к уменьшению экономического роста.

В начале года в Китае решили сократить добычу угля в шахтах, чтобы уменьшить выбросы углерода. Но запрос на проекты, которые требуют ископаемое топливо, вырос, а мощностей не хватает.

Теперь правительство вынуждено требовать от угольных шахт максимальных показателей добычи, а также запретило их закрывать. Постепенно запасы угля в стране начали расти, также в Китае подняли стоимость электроэнергии.

Такие проблемы в Китае влияют на глобальные цепи поставок, так как в стране расположены многие заводы мировых корпораций. Из-за этого начались перебои с поставками различных товаров.