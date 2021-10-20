Контроль швидкості та чорний список. В Uklon з’явилися нові фічі, які дбають про безпеку пасажирів і водіїв

Cервіс замовлення авто Uklon розробив серію роликів, у яких персонажі у жартівливій формі розповідають про те, наскільки важливі безпечні поїздки.

Серед топів фічі: багатоетапна перевірка драйверів, контроль швидкості, чорний список, страховка водіїв та пасажирів. Uklon створив окрему сторінку, де можна дізнатися, як ними користуватися.

«Для Uklon безпека наших райдерів та драйверів завжди була дуже важливою. За 11 років ми встигли удосконалити систему відбору драйверів, покращити умови страхування поїздок та доставки, створити «Дитячий» клас (для більш безпечних поїздок з дітьми та на власному авто) тощо. Цього місяця ми запустили ще дві нові фічі: чорні списки для райдерів та драйверів та контроль швидкості для драйверів. Кожна з них спрямована на те, щоб покращити взаємодію пасажирів і водіїв та їхню безпеку», — розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.